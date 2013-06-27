Из Украины на утилизацию в РФ вывезено около 1,5 тыс. тонн меланжа

В 2013 году с украинских военных баз хранения изъято и передано на утилизацию предприятиям Российской Федерации около 1,5 тыс. тонн компонента ракетного топлива меланж.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олийнык во время видеоконференции с четырьмя гарнизонами в Кабинете министров, проинформировали УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны.

По его словам, на данное время с баз хранения ракетного топлива остается изъять на утилизацию 4 422,5 тонны меланжа, из них 860 тонн – в воинской части в пгт Шевченково Харьковской области.

«Выполнение программы утилизации даст возможность Вооруженным силам Украины сократить неперспективные арсеналы, базы и склады, высвободить личный состав для боевых частей, уменьшить стоимость содержания Вооруженных сил», – отметил Олийнык.