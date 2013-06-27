Ющенко не отзывал Дубину с газовых переговоров, заявляет Соколовский

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году не отзывал Олега Дубину, который возглавлял НАК “Нафтогаз Украины”, с газовых переговоров с «Газпромом», несмотря на то, что считал завышенной цену на газ в 230-250 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил Богдан Соколовский, который на то время был уполномоченным Президента по вопросам международной энергетической безопасности.

В связи с этим Соколовский считает абсурдным судебный иск юриста Станислава Батрина с требованием признать незаконным запрещение Ющенко Дубине подписывать газовый контракт с Россией с ценой 235 долл. за тысячу кубометров.

“Судебный иск против Ющенко, что он якобы, будучи Президентом Украины, запрещал председателю НАК «Нафтогаз Украины» Дубине подписывать контракты с «Газпромом», абсурден по сути, а потому бесперспективен. Во-первых, мне неизвестно, чтобы Президент Украины Ющенко запрещал что-то Дубине как председателю «Нафтогаза». Тогда Президент не мог этого делать хотя бы из-за отсутствия таких полномочий. Во-вторых, нужно совсем не знать Дубину, чтобы поверить в такую бессмыслицу, что он послушал Ющенко и дальше работал на своей должности”, - отметил Соколовский.

В комментарии он сообщил подробности ситуации, которая возникла во время газовых переговоров между Украиной и РФ в конце 2008 года.

“Президент Ющенко, как первое лицо, ответственное за безопасность государства, принял инициативу Дубины и в конце декабря 2008-го провел экстренное узкое совещание, в ходе которого Дубина информировал главу государства о том, что он договорился с председателем «Газпрома» Миллером о поставках газа по цене 250, а возможно даже по 230 дол. за кубометр. При этом Дубина, ссылаясь на слова Миллера, отмечал, что такую цену должен еще одобрить тогдашний премьер-министр РФ. А он, как мы знаем, не одобрил ни 230, ни 250. Именно тогда Ющенко, в рамках Конституции Украины, поручил нам с Дубиной просчитать последствия такой цены на газ для государства и быть готовым ее «выдержать». Очевидно, что 250 воспринималось как что-то фантастическое и слишком высокое для нас. Но ни о каких запрещениях речь не шла”, - отметил Соколовский.

«Похоже на то, что таким способом истец, который считает себя юристом, и его прихвостни атакуют не Ющенко, а Дубину. А он этого не заслужил, хотя бы потому, что всегда тщательно исполнял указания руководства. Задевать же настоящего инициатора нынешней цены на газ, как и транзитной ставки, так называемый юрист не отважился. Наверное, это не позволяют его «хозяева», - сказал Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 25 июня юрист Батрин подал в Высший административный суд Украины иск с требованием признать противоправными действия экс-президента Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабинета министров и Министерства топлива и энергетики и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз" в 2008 году.

26 июня защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко выразил убеждение, что Ющенко превысил полномочия, запретив Дубине подписывать газовый контракт с Россией, согласно которому стоимость 1 тыс. кубометров газа составляла бы 235 долларов США.