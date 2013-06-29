«Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через Украину

Москва. «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.

«Мы предоставили Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов. Причина, почему это в два раза меньше (чем в прошлом году – УНИАН), очень простая. Дальше даты 1 января 2015 года мы авансировать наших украинских коллег в счет оплаты за транзит не будем», - подчеркнул Миллер.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления ОАО "Газпром" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации Российского газового общества, общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении.

Своевременная реализация планов по заполнению газом ПХГ необходима для выполнения "Нафтогазом Украины" своих обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в зимний период.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

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