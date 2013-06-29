"Газпром" уже знает, что зимой будут проблемы с поставками газа в Европу

Москва. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что существуют риски транзита российского газа через Украину в Европу предстоящей зимой из-за недостаточной закачки газа в ее подземные хранилища.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании.

«Объем активного газа на начало отбора из ПХГ должен составлять более 19 млрд кубометров. На сегодня меньше 7,5 млрд кубометров по той информации, которая у нас есть. Мы видим очень серьезные риски в настоящее время для транзита российского газа в Европу через территорию Украины предстоящей зимой, если Украина не предпримет должных шагов по ускорению закачки газа в ПХГ. Время еще есть», - сказал Миллер.

При этом он добавил, что именно для этого «Газпром» авансом заплатил 1 млрд долларов за транзит, чтобы «помочь нашим украинским друзьям».