«Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные хранилища Украины, заявил Миллер

Москва. «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно его позиции по планам Украины создать энергетический хаб.

«Украина может любые проекты в энергетической газовой сфере предлагать зарубежным партнерам, но я хочу сказать об опыте «Газпрома». Украина говорит, что в ее хранилищах можно было бы хранить газ – закачивать его летом и продавать зимой. У «Газпрома» есть опыт закачки газа в ПХГ Украины – опыт сугубо негативный», - сказал Миллер.

Он сообщил, что в конечном итоге вопрос был урегулирован с украинскими партнерами, но для себя «Газпром» принял решение не хранить газ в ПХГ Украины.

«Мы для себя приняли очень жесткое решение на основании этого печального непростого опыта: никогда, ни при каких условиях не закачивать газ в ПХГ Украины, какие бы условия наши украинские друзья нам не предлагали. Мы на сегодняшний день газ в ПХГ Украины не закачиваем и закачивать не будем», - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий 25 июня в Люксембурге заявил, что перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакии. При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

26 июня на заседании Кабмина премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

В начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер RWE, а также другие трейдеры заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.