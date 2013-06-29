Миллер считает «Ямал-Европа-2» самым эффективным маршрутом для «Газпрома»

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» может уже в этом году достичь первой договоренности с участниками проекта «Ямал-Европа-2».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в пятницу сказал глава компании Алексей Миллер.

«Уверен, что уже в этом году мы достигнем первой договоренности с участниками проекта по его реализации», - сказал Миллер, отвечая на вопрос о перспективах реализации проекта «Ямал-Европа-2» в связи с болезненной реакцией Польши.

Он подчеркнул, что это маршрут является самым эффективным для «Газпрома» на сегодняшний день.

По его словам, в реализации проекта заинтересованы страны Европы, особенно Словакия и Венгрия.

«Проект более чем реалистичен, потому что у нас с Польшей подписан и действует межправительственное соглашение по реализации проекта «Ямал-Европа-1» и «Ямал-Европа-2». Это межправительственное соглашение, под которым стоят высокие подписи. Вероятность реализации проекта очень-очень высокая», - сказал Миллер и добавил, что до конца года будет готово ТЭО проекта.

Справка УНИАН. 3 апреля Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд кубометров газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПолГаз" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, которые привели к отставке министра госимущества Польши Николая Будзановского.

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