«Газпром» пока не будет требовать от Украины уплаты 7 млрд долл. за недобор газа

Москва. «Газпром» пока не планирует предпринимать шаги для получения 7 млрд долларов с Украины за недобор газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.

«Сегодня мы никаких шагов не планируем предпринимать. Дальше видно будет», - сказал Миллер, отвечая на вопрос, как компания будет добиваться получения 7 млрд долларов.

Он подчеркнул, что Украина в отношении сокращения закупки российского газа и реверсных схем в первую очередь во главу угла должна ставить соблюдение своих договорных обязательств, которые отражены в соответствующих контрактах.

«Что касается закупки российского газа, то в нашем контракте есть условие «бери или плати». Это обязательство распространяется на «Нафтогаз Украины». В дальнейшем мы будем с ним взаимодействовать исходя из этого положения контракта», - сказал Миллер.

«Что касается реверса… Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе на территории Украины как своим, поэтому любой виртуальный реверс является противозаконным. Исходя из этого, мы анализируем и складываем ситуацию. По результатам этой работы будем дальше действовать, если шаги Украины по реверсу будут противозаконными и противоречат тем договорам, которые у нас с ними заключены», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил НАК «Нафтогаз Украины» счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ с изложением своей позиции, которая заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.