Негативные статданные из Китая обвалили цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 1 июля, цены на нефть снижаются на фоне негативных статданных из Китая.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже уменьшилась на 0,24% - до 101,91 доллара за баррель.

Между тем, стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,21% и составила 96,36 доллара за баррель.

Вычисляемый аналитиками HSBC индекс деловой активности в промышленности Китая за июнь опустился до 48,3 пункта с 49,2 пункта в мае, передае Bloomberg.

Как отмечают аналитики, статистика демонстрирует уменьшение активности в экономике, в связи с чем настроения инвесторов ухудшаются, а запасы топлива растут.

За июнь стоимость нефти выросла на 5%, однако из-за нестабильного спроса страны ОПЕК сократили производство впервые за последние пять месяцев на 227 тысяч баррелей в день до 30,697 миллиона баррелей.