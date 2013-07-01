В России с 1 июля тарифы на газ для населения и промышленности повышаются в среднем на 15%

Тарифы на газ для населения и промышленности в России с 1 июля повышаются в среднем на 15%, среднегодовой рост тарифа составит 7,5%.

Расчет цен на газ для промышленности в РФ с 2013 года производится ежеквартально по формуле, в которой используется информация о ценах на мазут с 1% содержанием серы и газойль с 0,1% содержанием серы, рассчитанных за девять месяцев, предшествующих принятию решения ФСТ. В четвертом квартале предусмотрено проведение корректировки оптовых цен для приведения их к среднегодовому значению, предусмотренному прогнозом, передает ПРАЙМ.

Таким образом, запланированный с 1 июля рост тарифа приведет к увеличению оптовых цен на газ для промпотребителей на 15% по сравнению с ценой, действовавшей с апреля, а по сравнению с январским уровнем цен тариф увеличится на 12%.

Тарифы на газ для населения ежегодно индексируются на 15%. Данные темпы роста тарифов на газ были предусмотрены прогнозом социально-экономического развития страны.

Президент РФ Владимир Путин в июне сообщил о принятом решении ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок будет зафиксирован на 5 лет. По итогам 2012 года инфляция составила 6,4%, на конец 2013 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году с 15% до 5%.

Как сообщал УНИАН, одно из основных условий МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной - повышение тарифов на газ для населения. Украинская власть неоднократно заявляла, что не пойдет на повышение тарифов.

Между тем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Также НКРЭ повысила тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ более чем в 4 раза – до 32,9 грн за 1 тыс. куб. м.