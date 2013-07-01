В Москве пройдет саммит лидеров стран Форума экспортеров газа

В Москве сегодня состоится второй саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЕГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, мероприятие будет проходить в Большом Кремлёвском дворце.

Предполагается, что участники саммита обсудят возможные скоординированные действия, направленные на защиту интересов стран-производителей газа.

Также на саммите планируется обсудить перспективы развития глобального газового рынка, стимулирование потребления данного вида энергоресурсов, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам дальнейшего развития газовой отрасли. Внимание будет уделено и возможным скоординированным шагам, направленным на защиту интересов стран-производителей.

По итогам встречи будет принята совместная декларация, в которой будут отражены принципиальные позиции стран ФСЭГ по приоритетным вопросам международного сотрудничества в газовой сфере.

Генеральный секретарь ФСЭГ Леонид Бохановский отметил, что за непродолжительный период своего существования форум успел стать полноценной международной организацией. «За прошедшее время были установлены контакты с международными организациями, завершена регистрация в ООН. Процесс международного позиционирования полностью закончен», – добавил генеральный секретарь ФСЭГ.

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.