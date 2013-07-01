Украина сократила импорт нефти в 4 раза

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 201,4 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 40,6% по сравнению с январем-маем 2012 года - до 1,286 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-мае текущего года сократилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,278 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,236 млрд долл.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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