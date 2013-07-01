ЛУКОЙЛ может расширить свое присутствие в Ираке в начале 2014 года

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" может расширить свое присутствие в Ираке, сообщает "Прайм".

В воскресенье в Москве состоялись переговоры президента ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики. Во встрече также принимал участие министр нефти Ирака Абдул Карим Луэйби. Стороны обсудили реализацию проекта по разработке месторождения Западная Курна-2 и планы компании по освоению блока-10, а также другие перспективные проекты, в которых компания может принять участие.

"Представители иракского руководства отметили, что ЛУКОЙЛ строго выполняет все взятые на себя обязательства по проекту Западная Курна-2 и выразили уверенность в том, что компания сможет расширить свое присутствие в Ираке", - говорится в сообщении.

Ранее Алекперов сообщал, что ЛУКОЙЛ не исключает создания альянса для участия в тендере по проекту освоения месторождения Nasiriya и строительству НПЗ (Nasiriya Integrated Project) в Ираке. Запасы месторождения составляют 4 миллиарда баррелей, мощность НПЗ должна составить 300 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что контракты на освоение месторождения и строительство НПЗ будут подписаны до конца 2013 года.

ЛУКОЙЛ ожидает начало промышленной добычи нефти на месторождении Западная Курна-2 в Ираке в начале 2014 года. На требуемый уровень добычи компания планирует выйти в 2019 году, пик производства нефти должен составить 60 миллионов тонн в год. При этом ЛУКОЙЛ рассчитывает на синергетический эффект от соседнего участка - блока-10, право на разведку и разработку которого ЛУКОЙЛ получил в прошлом году.

ЛУКОЙЛ в марте текущего года сократил план инвестиций в месторождение Западная Курна-2 на следующие десять лет до 26 миллиардов долларов с 33 миллиардов долларов. Вице-президент крупнейшей российской частной нефтекомпании Андрей Кузяев в мае говорил, что ЛУКОЙЛ планирует в текущем году инвестировать в месторождение Западная Курна-2 около 4 миллиардов долларов.