Украина снизила потребление электроэнергии на 3,8%

Украина в январе-мае 2013 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,8% - до 63,190 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в мае 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с маем 2013 года уменьшилось на 3,2% - до 11,170 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии за 5 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% - до 82,504 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, потребление электроэнергии в Украине в 2012 году сохранилось на уровне 2011 года - 150,72 млрд кВт/ч.