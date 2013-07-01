Потребление угля на ТЭС за 5 месяцев сократилось на 10%

Украинские теплоэлектростанции в январе-мае 2013 года уменьшили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10,4% - до 14,32 млн тонн.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным министерства, в мае 2013 года потребление угля уменьшилось по сравнению с маем 2012 года на 10,5% - до 2, 327 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

Согласно утвержденному Кабинетом министров балансу газа на 2013 год, теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа.