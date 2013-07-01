ВЕТЭК хочет импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, планирует до конца года импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа.

Об этом говорится в ответе компании на запрос УНИАН.

«Планируемые объемы - 1 млрд кубометров до конца года», - сказано в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что с июня 2013 года импорт природного газа по венгерскому маршруту составляет 130 млн куб. м в месяц. Импортируемый газ поставляется на украинские промышленные предприятия, а его закупка осуществляется по схеме свободного европейского рынка продаж по фиксированной цене.

Немецкий газовый трейдер RWE, который с ноября прошлого года поставляет природный газ по контракту с НАК «Нафтогаз Украины» через Польшу и Венгрию, сообщил УНИАН, что «не комментирует» данную ситуацию.

На вопрос УНИАН о том, планирует ли ВЕТЭК расширять источники поставок природного газа в Украину, в компании ответили: «Да, мы ведем переговоры со всеми возможными поставщиками».

Также компания не исключает в будущем приобретения частных украинских газодобывающих компаний в рамках планов группы по построению вертикально интегрированного холдинга.

«Сегодня об этом речь не идет. Но такую возможность мы рассматриваем в рамках планов группы по построению вертикально интегрированного холдинга, о чем шла речь на официальной презентации ГК ВЕТЭК», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, ВЕТЭК уже в июне осуществляла поставки природного газа по венгерскому маршруту.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист».

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.