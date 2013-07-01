Форум стран-экспортеров газа должен решить вопрос ценообразования - Путин

Москва. Президент России Владимир Путин считает, что Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) должен выработать солидарную позицию по вопросам ценообразования на этот вид топлива.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом Путин сказал в ходе второго саммита участников Форума стран-экспортеров газа в Кремле.

«Полагаю, что ключевой задачей Форума должна стать выработка солидарной позиции по вопросам ценообразования, создания условий для снижения избыточной волатильности цен, повышения транспарентности всей отрасли, что в целом будет способствовать развитию газотранспортной инфраструктуры и повышению надёжности поставок. Безусловно, необходимо развивать сотрудничество в области сбора и анализа данных об отрасли, поддерживать научные исследования мирового газового рынка», - сказал Путин.

По его словам, за прошедшие годы Форум достаточно быстро вырос из неформальной дискуссионной площадки в полноценную международную организацию, объединяющую глобальных лидеров добычи и экспорта природного газа.

В тоже время он убежден, что сейчас надо двигаться к более тесному взаимодействию, консолидировать усилия стран ФСЭГ для эффективной защиты интересов стран – экспортёров газа для улучшения конкурентных позиций этого перспективного и экологически чистого вида топлива.

«Сейчас спрос в мире на природный газ растёт опережающими темпами по сравнению с нефтью и общим энергопотреблением. По прогнозам Международного энергетического агентства, в период до 2018 года ежегодный спрос на «голубое топливо» в мире увеличится более чем на 16% в и достигнет 4 триллионов кубометров», - сказал Путин.

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.