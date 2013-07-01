Путин призвал экспортеров газа противостоять нормам Третьего энергопакета

Москва. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) должен противостоять «дискриминационным» нормам «Третьего энергопакета» в Европейском союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе второго саммита участников Форума стран - экспортёров газа, проходящего 1 июля в Кремле.

«Не могу не сказать и о введённых в последние годы рядом стран-потребителей дискриминационных ограничениях в отношении поставщиков природного газа. Имею в виду, прежде всего, изменения регуляторного энергетического законодательства в Евросоюзе, так называемый «третий энергопакет». Введение в действие соответствующей «газовой директивы» серьёзно ограничивает деятельность традиционных поставщиков газа на рынок Евросоюза, поставщиков, которые десятилетиями инвестировали свои средства в развитие европейской газовой отрасли», - сказал Путин.

«В этих условиях ключевое значение приобретает солидарность стран – экспортёров газа. Противостоять неправомерному давлению, отстаивать интересы производителей и поставщиков газа на внешние рынки эффективнее, безусловно, вместе. Мы хотим, чтобы наши интересы справедливо учитывались, именно справедливо», - подчеркнул он.

Кроме этого, он отметил, что выработка общих позиций государств-участников Форума по главным вопросам взаимодействия со странами-покупателями важна ещё и в контексте усиливающейся в мире так называемой межтопливной конкуренции.

«Эффективность, надёжность, экологичность газа – это объективные факторы. Но это не значит, что мы должны почивать на лаврах, иначе можно проиграть в соревновании с другими видами ресурсов», - сказал он.

При этом Путин считает, что, несмотря на все сложности современной экономической конъюнктуры, Форум стран – экспортёров газа имеет хорошие перспективы.

«Уверен, нам вполне по силам сформировать эффективно работающие механизмы обеспечения законных интересов газодобывающих стран», - сказал он.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС, который был одобрен в 2009 году, требует разделения вертикально-интегрированных энергетических компаний на добывающие и поставляющие энергоносители. Он вызывает неудовлетворение со стороны России. РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.