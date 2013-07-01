Экспортеры газа договорились отстаивать старые правила игры на мировом рынке

Москва. Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) намерен координировать действия для защиты интересов своих государств во взаимодействии с регуляторными органами стран-потребителей природного газа, отстаивать долгосрочные контракты и продолжать поддержку ценообразования на газ на основе индексации к ценам нефти и нефтепродуктов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в Московской декларации второго газового саммита глав государств и правительств-членов Форума стран-экспортеров газа «Природный газ – ответ на призыв 21-го века к устойчивому развитию».

«Усиливать в глобальном масштабе координацию действий по защите интересов Стран-Экспортеров Газа во всех областях, включая взаимодействие с регуляторными органами стран-потребителей газа», - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется укреплять ФСЭГ в качестве платформы для создания и продвижения позиций стран-членов по проблемам и вызовам международных газовых рынков.

В декларации также подчеркивается, что ФСЭГ намерен сохранять и усиливать принципы международной торговли газом, включая механизмы распределения рисков, которые доказали свою эффективность и позволили непрерывно развиваться природному газу в мире.

Отдельным пунктом ФСЭГ заявляет о намерении поддерживать неоспоримую роль долгосрочных контрактов на поставку газа в финансировании крупномасштабных газовых проектов в цепочке добавленной стоимости и в обеспечении взаимно приемлемых решений для безопасности спроса и поставок.

Также ФСЭГ будет продолжать поддержку ценообразования на газ на основе индексации к ценам нефти и нефтепродуктов для гарантирования справедливых цен и стабильной разработки запасов природного газа.

В тоже время ФСЭГ будет способствовать стабильному росту использования природного газа как изобильного невозобновляемого источника энергии с целью повышения его доли в мировом балансе первичных энергоресурсов.

Также ФСЭГ будет продвигать расширение использования природного газа в различных формах, включая моторное топливо и промышленное сырье.

При этом в декларации подчеркивается «абсолютное и неизменное суверенное право стран ФСЭГ распоряжаться своими природными ресурсами».

Также в документе говорится, что страны ФСЭГ располагают основной долей мировых запасов газа и являются в долгосрочной перспективе надежными и безопасными экспортерами этого сырья.

Кроме этого выражается озабоченность что некоторые, «односторонне введенные отдельными странами-потребителями меры, могут неблагоприятно повлиять на стабильность газового рынка».

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.

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