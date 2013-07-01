Вопрос добычи сланцевого газа для России неактуален – Путин

Москва. Вопрос добычи сланцевого газа для России неактуален, так как есть «триллионы тонн запасов» природного газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

«У России достаточно возможностей и для развития сланцевого газа, и для добычи его обычным способом. Наша страна по запасам, наверное, первая в мире, вы это знаете. У нас там триллионы тонн запасов. Мы обеспечим и себя на долгосрочную, длительную перспективу, даже с учетом роста экономики, и всех наших партнеров. Поэтому для нас сегодня это просто неактуально. Если будут улучшаться технологии, то мы для себя не исключаем этой возможности», - сказал Путин.

По его мнению, США если и выйдут на мировой рынок со сланцевым газом, то с очень небольшим объемом, который на глобальный рынок не повлияет.

«Нас это не беспокоит. А если и беспокоит - только по соображениям защиты окружающей среды, потому что добыча сланцевого газа – это очень варварский способ добычи минеральных ресурсов. И сегодняшние технологии в европейских странах, даже в России, несмотря на наши огромные пространства, считаю недопустимыми. Во всяком случае, по таким технологиям эта работа недопустима», - добавил Президент РФ.

Как сообщал УНИАН, глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании 1 июля скептически отнесся к добыче сланцевого газа в Украине.

«Сланцевый газ… Пожалуйста, добывайте. Его добывают в некоторых странах. Отрасль понесла серьезные убытки в 2012 году – больше 10 млрд долларов убыток в этом сегменте газодобычи. Себестоимость добычи очень высока, и если кто-то хочет добывать без ориентировки на финансовую эффективность, то этим тоже можно заниматься», - сказал Миллер, отвечая на вопрос, сможет ли Украина благодаря сланцевому газу сократить закупку российского газа.

По информации премьер-министра Николая Азарова, Украина в ближайшие 5-10 лет планирует выйти на добычу сланцевого газа в объеме 20-30 млрд кубометров ежегодно.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.