Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне ожиданий статданных из США

На мировых торгах во вторник, 2 июля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожидания статданных по запасам топлива в США от Американского института нефти (API).

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,08% - до 103,08 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понизилась на 0,08% и составила 97,91 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 2,63 миллиона баррелей за прошедшую неделю, увеличения запасов горючего на 600 тысяч баррелей, дистиллятов - на один миллион баррелей.

Эксперты не исключают роста цен из-за возможных перебоев с поставками.