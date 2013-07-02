Путин защищает долгосрочные газовые контракты и принцип "бери или плати"

Президент РФ Владимир Путин защитил святая святых российской энергетики - приносящие казне миллиарды долгосрочные газовые контракты и принцип take-or-pay, на отмене которых настаивают многочисленные клиенты газового гиганта Газпрома, сообщает Reuters.

Отказ от базовых принципов формирования долгосрочных контрактов, формирующихся на основе нефтяных котировок и котировок на нефтепродукты, подорвет энергетическую безопасность стран-покупателей, заявил Путин окружающим его представителям основных энергетических держав на форуме стран - экспортеров газа.

Газпром, на который приходится около четверти всех поставок газа в Европу, в последние годы вынужден был пойти на ряд уступок своим клиентам на фоне углубившейся конкуренции. Сланцевая революция в США, борьба производителей за место на растущем азиатском рынке и возможность покупать газ по более низким, чем у Газпрома, спотовым ценам заставили РФ внести первые изменения в долгосрочные контракты, добавив в них, в частности, небольшую спотовую составляющую.

Суды и переговоры с европейскими покупателями привели к тому, что Газпром с 2012 года начал возвращать клиентам часть выплаченных денег за уже осуществленные поставки, а боязнь упустить высокодоходный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона заставила власти пообещать скорую либерализацию экспорта сжиженного природного газа (СПГ), поставлять который за рубеж пока может только подконтрольный государству Газпром.

Однако Путин утверждает, что Россия не готова идти на большие уступки. "Идет попытка продиктовать экономически неприемлемые для производителей условия поставок трубопроводного газа... Безусловно, новые технологии добычи и транспортировки углеводородов повышают эластичность предложения на газовом рынке, появляются новые ценовые ориентиры, в том числе и спотовые, однако это не повод отказаться от проверенных временем и эффективных на практике инструментов, в том числе, от долгосрочных контрактов и принципа 'бери или плати'", - заявил он.

Принцип "бери или плати" (take-or-pay), предусматривающий обязательную оплату оговоренных объемов газа, даже если они не нужны покупателю, и высокие, с точки зрения Европы, цены на топливо российского концерна стали основной причиной недовольства европейских клиентов Газпрома, вылившегося в антимонопольное расследование ЕС.