Лукашенко: строительство АЭС - фундамент энергобезопасности Беларуси

Минск. Строительство АЭС является фундаментом энергобезопасности Беларуси, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

«Надо уходить от зависимости от одного вида энергии, одного рынка или одного поставщика. В энергетике мы неспроста сделали ставку на строительство атомной станции. Этот проект - фундамент нашей энергобезопасности», - уверен Лукашенко.

«Но наряду с этим уже сегодня мы должны активно заниматься альтернативной энергетикой, использующей термальные воды, силу ветра, неисчерпаемые запасы солнечного тепла», - сказал он.

По мнению Лукашенко, научный прогресс стремителен. «Вполне вероятно, что именно в этих сферах человечество в ближайшее десятилетие осуществит гигантский прорыв. И Беларусь не должна остаться в стороне от этого процесса», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2012 года на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Лукашенко заявил, что не против строительства второй АЭС в Беларуси. «Я бы хотел и вторую АЭС построить в Беларуси. Строительство АЭС даст большую экономию средств, которые сейчас затрачиваются на импорт энергоресурсов. Если в этом году Беларусь потребит около 22 млрд кубометров газа, то после возведения своей АЭС Беларусь сможет отказаться от импорта 5 млрд кубометров газа», - заявил Лукашенко.

Первая АЭС в Беларуси строится по проекту «АЭС-2006» ОАО «Санкт-Петербургский атомэнергопроект». Станция будет размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году общей мощностью до 2.400 МВт с реакторной установкой В-491.

Под строительство АЭС Россия выделяет Беларуси льготный госкредит в размере до 10 млрд долларов сроком на 25 лет.