Реверс газа из Словакии зависит от активности «Нафтогаза» – представитель Энергосообщества

Поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, однако этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международной конференции, проходящей в Киеве, заявил директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач.

«Этот вопрос (реверса из Словакии - УНИАН) будет решен, возможно, даже в этом году. Есть больше административных, чем технических проблем в Словакии по так называемым реверсным поставкам. Я еще раз хочу уверить вас, что технических проблем у Словакии нет по реверсу газа. Если бы «Нафтогаз» был бы более активен в использовании реверса из Польши и Венгрии, то вопрос со Словакией решился бы быстрее», - заверил Копач.

При этом он подчеркнул, что полномасштабный реверс из Словакии может открыть новую эру на газовом рынке.

«Словакия откроет новую эру в торговле газом на рынке Украины», - подчеркнул Копач.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

28 марта т.г. во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.