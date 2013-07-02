"Роснефть" купила 100% акций газовой компании "Итера"

Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть консолидировала 100% газовой компании Итера, выкупив 49% компании за $2,9 млрд долл. у бывшего владельца - Itera Holdings Limited, сообщает Reuters. Роснефть купила входной билет на газовый рынок, создав в 2012 году совместное предприятие с Итерой и получив в компании 51%. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин назвал условие отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter