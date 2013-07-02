Россия не снизит цену на газ для Украины, пока не получит контроль над ГТС – эксперт

Москва. Россия не пойдет на снижение цены на газ для Украины без передачи под ее контроль украинской газотранспортной системы (ГТС) и поэтому усиливает давление на украинскую сторону для решения этого вопроса.

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«Я вижу, что ситуация заходит в клинч. Позиции становиться все более жесткими... В целом никаких подвижек нет. Но если в Украине ждут смягчения российской позиции, что Путин прослезится и снизить цену на газ, не решив вопрос трубы, то могу сказать, что этого не будет», - сказал Симонов.

Он подчеркнул, что из-за этого страдает сотрудничество в высокотехнологических сферах, а в отношениях стран создается напряженность.

При этом он считает, что отсутствие контроля над трубой создает транзитные риски для «Газпрома», а в случае передачи трубы можно получить двукратное снижение стоимости газа.

«Мы видим, что Украине пытаются выкрутить руки и на это направленные пятничные заявления Миллера о том, что больше не будет предоплаты. Раньше закрывали глаза на какие-то вещи, теперь этого делать не будут. Фактически, речь идет о том, чтобы Украину придавить экономически», - сказал Симонов.

По его словам, позиция Украины по газовому вопросу «слишком упертая и политизированная».

Он подчеркнул, что тезис «потеряем трубу, потеряем Украину» не соответствует действительности, так как это не произошло с Беларусью, которая продала свою ГТС «Газпрому».

Он убежден, что в случае строительства «Южного потока» этот вопрос станет вообще не актуальным.

«Можно обвинять Россию, что она не хочет снижать цену на газ, но возникает вопрос: почему она должна снижаться? Аргументов не предложено», - сказал Симонов и добавил, что заявления о том, что Украина получает газ по самой дорогой цене, не является действенным аргументом.

Как сообщал УНИАН, 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

«Мы предоставили Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов. Причина, почему это в два раза меньше (чем в прошлом году – УНИАН), очень простая. Дальше даты 1 января 2015 года мы авансировать наших украинских коллег в счет оплаты за транзит не будем», - подчеркнул Миллер.

26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления ОАО "Газпром" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.