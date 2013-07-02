"Газпром": Украина должна закачать в хранилища более 19 млрд куб. газа

Москва. В российской компании «Газпром» заявляют, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд. кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочей встречи главы российского газового холдинга Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко.

«Стороны обсудили ход закачки «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные хранилища. Было отмечено, что для выполнения украинской компанией обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в ПХГ Украины к началу осенне-зимнего сезона должно находиться более 19 млрд куб. м газа», - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь о том, что дополнительным финансовым ресурсом для закачки «Нафтогазом Украины» газа в ПХГ стал авансовый платеж «Газпрома» за транзит газа в размере 1 млрд долл., решение о предоставлении которого было принято 26 июня.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Миллер заявил, что «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

«Мы предоставили Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов. Причина, почему это в два раза меньше (чем в прошлом году – УНИАН), очень простая. Дальше даты 1 января 2015 года мы авансировать наших украинских коллег в счет оплаты за транзит не будем», - подчеркнул Миллер.

Миллер также заявил, что «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

Напомним, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления ОАО "Газпром" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении российской компании.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.