Цена нефти WTI на фоне ситуации в Египте впервые за 10 месяцев превысила отметку в 100 долл.

На мировых торгах в среду, 3 июля, цены на нефть растут, а стоимость марки WTI превысила отметку 100 долларов за баррель впервые с сентября прошлого года на фоне политической напряженности в Египте.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 1,07% - до 105,11 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 2,25% и составила 101,84 доллара за баррель. передает Bloomberg.

Очередной политический кризис в Египте начался 30 июня после массовых акций протеста против правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси. В знак солидарности с протестующими в отставку ушли несколько министров правительства, губернаторы регионов. В понедельник, 1 июля, командование ВС Египта выступило с ультиматумом, в котором предоставило политикам 48 часов для урегулирования ситуации. Во вторник, 2 июля, вечером Мурси после длительной паузы ответил на этот ультиматум отказом.

Аналитики полагают, что на данный момент страна встала перед вероятностью очередного кризиса, очевидного выхода из которого нет. В связи с чем рынок будет расти на фоне неопределенности.