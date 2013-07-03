Apple планирует построить новую солнечную электростанцию

Американская Apple планирует построить солнечную электростанцию совместно с компанией NV Energy. За счет нее будет снабжаться энергией новый дата-центр Apple, расположенный вблизи города Рино, штат Невада, сообщают Вести.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительной информации новым активом Apple будет управлять компания Sierra Pacific Power Co. Ожидается, что планируемая солнечная электростанция будет генерировать около 43,5 млн кВт/ч чистой электроэнергии в год.

Стоит отметить, что в последнее время ведущие мировые IT-компании уже не раз подвергались критике за создание крупных дата-центров, мощности которых потребляют значительные объемы электричества, провоцируя выброс парниковых газов в атмосферу.

Некоторые флагманы индустрии, такие как Microsoft, Facebook, Amazon и Apple независимо друг от друга начали строить так называемые "зеленые" датацентры, питающиеся в той или иной степени за счет энергии из возобновляемых источников.

При этом компании отмечают, что строительство дата-центров является вынужденной мерой, которая позволяет им справляться с постоянно растущими объемами трафика.

Напомним, что Apple уже владеет дата-центром в США, который частично работает на солнечной энергии. Расположенный в Северной Каролине, он потребляет 167 млн кВт/ч, чего достаточно для энергообеспечения 17,6 тыс. частных домов.