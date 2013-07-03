Цена российского газа для Украины в 3 квартале составит 400 долларов

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Ценообразование на третий квартал – приблизительно 400 долл.», - сказал Ставицкий.

В то же время министр сообщил, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

«На сегодня цена колеблется в пределах 340-370 долларов за тысячу кубометров. Но мы еще должны учитывать дополнительный маршрут, потому что осуществляем физические поставки газа по реверсным маршрутам», - сказал министр.

Он также отметил, что Украина сейчас закупает газ по спотовым ценам на хабах в Австрии и Германии.

Как сообщал УНИАН, цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки» в июне 2013 года составила 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.