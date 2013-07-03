Эксперт отмечает, что долгосрочные газовые контракты выгодны не только России

Москва. Россия, являющаяся крупнейшим поставщиком газа в Украину, в одиночку отстаивает долгосрочные газовые контракты в Европе, хотя это нужно и другим экспортерам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал заместитель директора Института национальной энергетики РФ (Москва) Николай Хренков, комментируя прошедший в Москве саммит Форума стран – экспортеров газа.

«В отношении того же Третьего пакета (так называемый третий энергопакет в Евросоюзе – УНИАН) сейчас складывается ситуация, когда долгосрочные контракты с привязкой к нефтяным ценам Россия отстаивает в одиночку, хотя в этом заинтересованы и другие поставщики газа в Европу, в частности Алжир, в перспективе Азербайджан и другие», - сказал Хренков.

При этом он отметил, что Еврокомиссия сейчас пытается перевести на себя полномочия по заключению газовых контрактов от лица всего Евросоюза со странами-экспортерами, то есть сломать многолетнюю схему, когда страны подписывали договоры напрямую на основе межправительственных соглашений.

«Логично, чтобы усилиям наднационального органа, коим является Еврокомиссия, противостоял также наднациональный орган, представляющий интересы государств-экспортеров», - считает эксперт.

По его мнению, идея президента РФ Владимира Путина о том, что Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) должен противостоять нормам «третьего энергопакета», логичная и правильная. «Для чего же еще нужен ФСЭГ, как не для того, чтобы отстаивать общие интересы экспортеров газа?» - сказал он.

При этом Хренков отметил, что в настоящее время это хорошо в теории. «В настоящее время ФСЭГ не имеет достаточных рычагов, чтобы в должной мере отстаивать коллективные интересы его участников», - признал он. По мнению Хренкова, одной из главных причин этого является отсутствие универсального единого газового рынка, как это имеет место с рынком нефтяным.

Он отметил, что рынки газа в России, США, ЕС, в Восточной Азии сильно отличаются друг от друга по механизмам поставок газа, по системе ценообразования, по методам государственного регулирования. «Это позволяет поставщикам газа, особенно производителям СПГ (сжиженный природный газ – УНИАН), маневрировать, отправляя газ на более маржинальные рынки. Таким образом, им нет особой нужды тратить время на долгие и нудные переговорные баталии. Но мировой рынок, пусть и не быстро, также будет двигаться в сторону унификации – и вот в этой ситуации очень важно для всех участников рынка определить единые правила игры, на каких принципах этот рынок будет функционировать», – считает Хренков.

Он убежден, что решение этой проблемы должно стать главной задачей ФСЭГ. «Если организация сумеет с ней справиться, то ее роль как выразителя интересов большинства экспортеров газа на мировом энергетическом рынке станет весьма ощутимой», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) принял резолюцию, в которой заявлено о намерении координировать действия для защиты интересов своих государств во взаимодействии с регуляторными органами стран – потребителей природного газа, отстаивать долгосрочные контракты и продолжать поддержку ценообразования на газ на основе индексации к ценам нефти и нефтепродуктов.

В ходе второго саммита участников Форума стран – экспортеров газа 1 июля в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил, что ФСЭГ должен противостоять «дискриминационным» нормам «третьего энергопакета» в Европейском союзе.