"Укрэнерго" станет акционерным обществом. Ставицкий уверяет, что это - не прямая приватизация

Акционирование национальной энергетической компании «Укрэнерго» прописано в соответствующих поручениях Кабинета министров и не означает прямой приватизации компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Минэнерго разрабатывает законопроект (об акционировании «Укрэнерго» - УНИАН), так как есть поручение и мы переводим все наши структуры в ПАО (публичное акционерное общество – УНИАН). Потому это не может означать прямой приватизации», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что акционирование – это способ эффективного управления компаниями. «Мы выполняем то, что ранее было поручено Кабмином. У нас все государственные компании корпоратизируются для облегчения управления и оптимизации производства», - сказал министр.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что Минэнергоугля разрабатывает законопроект, предусматривающий акционирование «Укрэнерго» с целью привлечения дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.