Почему арабские шейхи проигнорировали Путина

Президент России Владимир Путин решил обрести союзника в борьбе с европейской «газовой бюрократией». Пробная ставка была сделана на страны «газового ОПЕК» - участников Форума стран-экспортеров газа. Совместно эти государства (основные из них – Россия, Венесуэла, Иран, Катар, Боливия, Алжир) обладают порядка 70% запасов природного газа и 44% долей мирового экспорта «голубого топлива». До последнего времени они могли существенно влиять на правила игры на рынке. Кардинально изменила ситуацию сланцевая революция в США и организация Европой единой энергосистемы с акцентом на развитии возобновляемой энергетики.

С момента формального образования (2008 год) и по сегодняшний день Форум стран-экспортеров газа так и не стал сплоченной организацией, защищающей интересы всех ее членов. К примеру, Катар и Россия жестко конкурируют на мировых рынках (в особенности в Европе), даже не пытаясь найти компромисс. Пока Форум выполняет исключительно роль общей площадки основных экспортеров газа для озвучивания наиболее весомых глобальных проблем и предложений сценариев развития ситуации. Базовая цель создания «газового ОПЕК» - регулирование цен на спотовых рынках газа - так и не достигнута. В то же время, экспортные принципы стран-участниц ФСЭГ («бери или плати», а также привязка газовых цен к нефтяным) вскоре могут быть разрушены.

Один из главных нарушителей спокойствия «газового ОПЕК» – Европейский Союз, который начал смещать акцент с долгосрочных контрактов на спотовые рынки. Именно по этой причине Путин на саммите ФСЭГ заявил, что «ключевой задачей Форума должна стать выработка солидарной позиции по вопросам ценообразования для снижения избыточной волатильности цен на газ».

Хотя Путин и утверждает, что «участники ФСЭГ не будут создавать картель или становиться «газовой ОПЕК», но его цель максимально использовать Форум для лоббирования и защиты российских интересов в Европе (на основном рынке без альтернативы в среднесрочной перспективе). Именно поэтому он призвал руководство стран ФСЭГ выступить единым фронтом для смягчения Евросоюзом условий Третьего энергопакета, настаивая на поддержке долгосрочных контрактов. Путин отмечает, что основная угроза требований ЕС исходит из попыток навязать экономически неприемлемые для производителей условия поставок газа, изменение долгосрочных контрактов, перекраивание ценообразования. Заявление российского президента о том, что потребление газа в Европе будет расти по причине высокой экологичности топлива, не совсем уместно, учитывая динамику развития «чистой» возобновляемой энергетики в Европе.

Тревогу у «газового ОПЕК» вызывает и разработка сланцевого газа в США с перспективой экспорта СПГ на мировые рынки, а также продвижение американской технологии в нынешние страны-потребители газа. Таким образом, «сланцевый» вызов носит многоплановый характер, хотя Путин утверждает, что «Россию это не беспокоит».

Попытка российского президента сделать ФСЭГ самостоятельным игроком, устанавливающим правила на мировом рынке, имеет низкие шансы на успех. «Газовый ОПЕК» не объединен общей идеологией, кроме как желанием удержать высокие цены на газ. Этот фактор не препятствует усилению конкуренции среди стран организации. Совместные действия участников Форума, например, приостановка проектов по добыче газа, также маловероятны, поскольку большинство экспортеров ориентировано на разные рынки с конкретными контрактными обязательствами. Повлиять на реализацию Третьего энергетического пакета ЕС призывами также вряд ли удастся.

Кроме того, по итогам саммита Форума стали очевидны конфликт интересов его членов, разновекторный характер энергетической политики государств объединения и низкие перспективы развития самого ФСЭГ. Судя по всему, «газовый ОПЕК», несмотря на реанимационные попытки Путина, не будет далее существовать как Организация, а останется, в лучшем случае, поводом для встречи ключевых газовых экспортеров.

Для Украины саммит «газового ОПЕК» подтвердил начало периода доминирования на газовых рынках интересов потребителей, а не производителей. С каждым месяцем позиции стран-экспортеров, ориентированных на долгосрочные контракты и привязку газовых цен к нефтепродуктам, будут слабнуть, что открывает возможности как для инициирования пересмотра контрактов с Россией, так и для динамичного развития импорта газа из Европы. Поскольку Украина входит в Европейское энергетическое сообщество и является одним из европейских лидеров в сфере развития технологий добычи сланцевых углеводородов, шансы на сбалансированное развитие отечественной энергосферы остаются высокими. Российская попытка «приподнять» «газовый ОПЕК» угрозы для Украины не представляет, поскольку, похоже, обречена на неудачу. Тем не менее, для энергетического успеха Украине не достаточно наблюдать за ослаблением конкурентов, необходимо проводить модернизацию собственных энергетических отраслей, учитывая благоприятную внешнюю конъюнктуру.

Роман Рукомеда, политический эксперт.

***Участниками Форума стран-экспортеров газа являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Оман, ОАЭ. Статус наблюдателя у Казахстана, Ирака, Нидерландов, Норвегии. Первый саммит состоялся 15 ноября 2011 года в Дохе /Катар/, где находится штаб-квартира организации.