Литва выступает за создание единого энергорынка ЕС к 2014 году

Литва, как председательствующая в Совете ЕС страна, будет стремиться к завершению формирования общего энергетического рынка ЕС к 2014 году, заявила в среду в Страсбурге президент балтийской республики Даля Грибаускайте, представляя приоритеты председательства в Европарламенте, сообщают РИА Новости.

По ее словам, из-за отсутствия внутреннего энергетического рынка формируется вакуум энергетической безопасности. Кроме того, по ее мнению, европейские жители и предприятия платят за электроэнергию слишком дорого, что действует в ущерб конкурентоспособности экономики ЕС и снижает покупательную способность потребителей.

"Внутренний энергетический рынок должен быть создан к 2014 году, а к концу 2015 года ни одна из стран - членов Европейского союза не должна оставаться в изоляции от европейских газовых и электроэнергетических сетей. Это обязательство должно оставаться краеугольным пунктом в нашей энергетической повестке дня. Поэтому в период своего председательства Литва будет активно добиваться ускорения работ в этой сфере", - сказала Грибаускайте, речь которой распространила президентская пресс-служба.

По подсчетам Еврокомиссии, если ЕС станет полностью интегрированным рынком, к 2015 году он сможет сэкономить 35 миллиардов евро в год на расходы на электроэнергию по сравнению с 2012 годом. Президент Литвы убеждена, что необходимо выделять больше средств на создание современной энергетической инфраструктуры Евросоюза.