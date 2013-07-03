Ставицкий: для бесперебойного транзита достаточно 14 млрд куб. м газа в хранилищах

Объем газа, который запланирован к закачке в подземные газовые хранилища, а именно 14 млрд кубометров, достаточен для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"14 миллиардов кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что этот показатель основывается на 10-летних климатических наблюдениях.

"Это тот уровень, который мы должны поддерживать как страна-транзитер", - добавил Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд. кубометров газа.