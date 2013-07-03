Кабмин уволил гендиректора госконцерна “Ядерное топливо” Амосову

Кабинет министров Украины освободил от должности генерального директора государственного концерна “Ядерное топливо” Татьяну Амосову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам министр Кабинета министров Елена Лукаш.

По ее словам, соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, который продемонстрировала Лукаш, Амосова уволена за грубое нарушение норм трудового законодательства в ситуации с увольнением первого заместителя гендиректора госконцерна “Ядерное топливо” Бориса Билыка.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возложило на госконцерн "Ядерное топливо" функции эксплуатирующей организации (оператора ядерной установки) предприятия по производству ядерного топлива, которое концерн намерен построить в Украине совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.