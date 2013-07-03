«Киевэнерго» реконструирует подстанцию «Печерская» за 40 млн грн

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2013 году направит более 40 млн грн на реконструкцию электрической подстанции «Печерская» класса напряжения 35/10 кВ, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, реконструкцию объекта планируют завершить до конца 2013 года.

«Планируется, что на подстанции будет произведена замена силового оборудования 35 кВ и комплексного распределительного устройства 10 кВ, планируется установить два новых трансформатора, мощность которых будет увеличена до 25 мегавольтампер с 16 мегавольтампер, а также реконструкцию релейной защиты и телемеханики», - говорится в сообщении.

«Большинство энергетического оборудования, особенно в центральной части города, эксплуатируется сверхурочно. Для обеспечения надежности энергоснабжения, а также удовлетворения прироста потребления электрической энергии, «Киевэнерго» каждый год инвестирует в реконструкцию энергетического хозяйства столицы. В этом году более 450 млн грн», - цитирует пресс-служба слова технического директора «Киевэнерго» Александра Зайцева.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.