Суд обязал «Нафтогаз» вернуть компании Фирташа «Укргаз-Энерго» 50% акций

Хозяйственный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «Укргаз-Энерго», которое с апреля 2006 года по январь 2008 года было единственным поставщиком природного газа в Украину, 50% акций предприятия, которыми владеет НАК.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Обязать Публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вернуть Закрытому акционерному обществу «Укргаз-Энерго» простые именные акции Закрытого акционерного общества «Укргаз-Энерго» в количестве 2500 штук номинальной стоимостью 1000 грн каждая», - говорится в постановлении суда.

Также суд обязал «Ощадбанк», являющийся хранителем акций, принадлежащих «Нафтогазу», перевести со счетов «Нафтогаз Украины» 2500 акций «Укргаз-Энерго» на счет самого предприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "Укргаз-Энерго" (Киев) на 4,862 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) компании "Укртрансгаз".

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 30 июня 2011 года признал недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (г. Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также признал недействительным устав «УкрГаз-Энерго» в части участия «Нафтогаза» в капитале этой компании.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

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