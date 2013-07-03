«Черноморнефтегаз» намерен привлечь у «Всеукраинского банка развития» кредит на 150 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь у «Всеукраинского банка развития» кредит на сумму 150 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует привлечь кредитные средства сроком на один год.

Конечный срок подписания договора - 1 августа 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года «Черноморнефтегаз» сообщал о намерении привлечь кредит на сумму 150 млн грн для приобретения материалов, сырья, оборудования, оплаты выполненных работ и услуг, кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

«Черноморнефтегаз» в январе-марте 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 391,952 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью 2,54 млн грн.

2012 год компания завершила с чистым убытком, рассчитанным по международным стандартам финансовой отчетности, в размере 1,337 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.