Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне напряженности в Египте и негатива из США

На мировых торгах в четверг, 4 июля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне напряженности ситуации в Египте и негативной статистики из США.

Так,цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,16% - до 105,59 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,13% и составила 101,37 доллара за баррель, Bloomberg.

Цена на нефть марки WTI растет на фоне опасений, что нестабильная ситуация в Египте нарушит поставки углеводородов с Ближнего Востока.

Министр обороны Египта в ночь на четверг зачитал заявление армии, согласно которому в стране пройдут досрочные президентские выборы. При этом президент Мухаммед Мурси был отстранен от власти решением военных и арестован. Действие Конституции было приостановлено.

Негативно на динамику цен нефти влияют опубликованные днем ранее данные из США, согласно которым дефицит внешнеторгового баланса страны в мае увеличился на 4,7 миллиарда долларов по сравнению с пересмотренным показателем апреля и достиг 45 миллиардов долларов. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в июне снизился на 1,5 процентного пункта по сравнению с маем, составив 52,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до 54% с майских 53,7%.

Как сообщал УНИАН, на торгах 3 июля стоимость марки WTI превысила отметку 100 долларов за баррель впервые с сентября прошлого года, что произошло на фоне ситуации Египте.