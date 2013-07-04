Поставки российской нефти в Европу резко сократились - СМИ

Поставки российской нефти в Европу резко сократились, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times. Как отмечает газета, в настоящее время установлен самый низкий показатель за последние десять лет, и нефтеперерабатывающие заводы континента вынуждены платить больше.

Согласно графикам, в июле Россия должна поставлять в Европу всего 2,1 млн баррелей нефти в сутки. Это связано с тем, что, во-первых, российский нефтеперерабатывающий сектор быстро развивается и потребляет все больше нефти, говорится в статье. Во-вторых, пишет издание, политика Москвы по увеличению экспорта в Китай приносит результаты.

В результате европейские заводы по переработке нефти столкнулись с более высокими ценами, подчеркивается в материале. По мнению аналитиков, особенно пострадают такие предприятия, как Neste Oil (Финляндия), PKN Orlen (Польша) и MOL Group (Венгрия), которые получают значительный объем российской нефти-сырца.

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