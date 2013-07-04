Во Львове горело админздание «Укрэнерго». Причина пожара устанавливается
09:29, 04 июля 2013Энергетика
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3 июля в 23.11 во Львове вспыхнул пожар в семиэтажном административном здании государственного предприятия национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 4 июля в 1.19 пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на площади около 150 кв. м. Причина пожара устанавливается.
К тушению пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС во Львовской области.
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