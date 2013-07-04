Кабмин хочет предоставить «Нафтогазу» госгарантии для пролонгации миллиардных кредитов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком», в размере 1,6 млрд грн. Об этом говорится в законопроекте № 2476а, зарегистрированном в Верховной Раде 3 июля.

«С целью сбалансирования денежных потоков НАК посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений, предлагается внести изменения в статью 6 Закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год» и предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» с последующим освобождением от обязательства предоставлять имущество, или иное обеспечение выполнения обязательств, или внесения платы за госгарантии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе приводятся данные, согласно которым в июле 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и в полном объеме расчетов с ОАО «Газпром» за импортированный в Украину природный газ. Кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

«2 июля 2012 «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с открытым акционерным обществом «Газпромбанк» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. «Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга в 2013 году: 26 июня, 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,600 млрд грн в каждую из указанных дат», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, в документе отмечается, что «Газпромбанк» в ходе переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами в сумме 2 млрд долл. при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

«В этой связи целью принятия Закона Украины «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» является обеспечение бесперебойной работы газотранспортной системы Украины и сбалансирования денежных потоков НАК "Нафтогаз Украины" путем продления сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках кредитных соглашений, заключенных компанией с банковскими учреждениями, в частности с ОАО «Газпромбанк» (Россия) и банковским учреждениям (ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укргазбанк», ОАО «Укрэксимбанк» и др.)», - отмечается в пояснительной записке.

В документе также указывается, что на данный момент государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, хотя НАК отрабатывает возможность выпуска облигаций. «Вместе с этим, облигации компании по сравнению с другими инструментами вложения средств на финансовом рынке, могут оказаться непривлекательными для инвесторов», - подчеркивается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м. Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.