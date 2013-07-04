Кабмин решил предоставить «Нафтогазу» госгарантии для выплаты кредитов на сумму более 2 млрд долл.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком», в размере 1,6 млрд грн. Об этом говорится в законопроекте № 2476а, зарегистрированном в Верховной Раде 3 июля.

«С целью сбалансирования денежных потоков НАК посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченным в рамках подписанных кредитных соглашений, предлагается внести изменения в статью 6 Закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год» и предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» с последующим освобождением от обязательства предоставлять имущество или иное обеспечение выполнения обязательств или внесения платы за госгарантии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Читайте также:

Минэнергоугля предлагает утвердить дотации «Нафтогазу» в размере 32 млрд грн

«Нафтогаз» в 1-м квартале сократил доход от транзита газа на 18%

«Нафтогаз» за 2012 год получил чистый убыток 10,2 млрд грн