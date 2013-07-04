"Газпром" увеличивает добычу газа - прогнозирует рост поставок в Европу

Российский газовый монополист "Газпром" в 2013 году планирует увеличить добычу газа в связи с намерениями повысить объем поставок топлива в Европу, сообщил РИА Новости 4 июля заместитель председателя правления холдинга Виталий Маркелов.

"Увеличиваем добычу под рынок. Увеличился спрос рынка - увеличиваем добычу", - сказал он, не уточнив цифр.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Газпром" в 2013 году ожидает роста экспорта газа в Европу на 9,4% - до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - на 15,7%, до 74,5 миллиарда кубометров. В 2012 году холдинг сократил экспорт газа на 8% - до 203,22 миллиарда кубометров с 221,114 миллиарда кубометров за 2011 год. Экспорт в Европу в минувшем году снизился на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров. Экспорт газа в Западную Европу за прошлый год снизился на 5,5% - до 105,82 миллиарда кубометров, в Центральную Европу - на 13%, до 32,98 миллиарда кубометров. При этом экспорт в страны СНГ и Балтии в 2012 году составил 64,42 миллиарда кубометров, что на 9,4% ниже уровня 2011 года.

Средняя цена поставок газа в Европу в прошлом году составила 402 доллара за тысячу кубов, в страны СНГ и Балтии - 308 долларов за тысячу кубов.

Ранее "Газпром" прогнозировал, что средняя цена поставок российского газа в Европу в 2013 году снизится на 5,5-8% - до 370-380 долларов. Добыча "Газпрома" в 2012 году снизилась на 4,9% - до 488 миллиардов кубов с 513 миллиардов в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. В 2012 году "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных соглашений на газ для ряда европейских потребителей в среднем на 10% (в частности, корректировки удалось добиться немецкой E.On Ruhrgas, итальянской Eni, австрийским GWH Gashandel и Centrex, голландской GasTerra, французской GDF Suez).

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Реверс из Словении позволит Украине полностью деверсифицировать поставки газа.

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