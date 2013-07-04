В возможных недопоставках газа зимой в Европу будет виноват «Газпром» – эксперт

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства зимой перед государствами Европы в случае, если объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины будет недостаточным.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Сейчас принцип такой: вырву себе глаз, чтобы у тещи был зять кривой, не буду закачивать газ в ПХГ в Украине. В такой ситуации «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства перед европейскими поставщиками в период пикового спроса», - сказал Крутихин. Эксперт убежден, что в такой ситуации именно «Газпром» будет нести ответственность, а не Украина, так как именно российская газовая монополия обязана поставить газ по контракту.

«Есть по пути ПХГ или нет, европейцев совершенно это не интересует», - сказал он.

Крутихин считает, что если РФ не будет использовать эти мощности, то логично, что Украина будет стараться предоставить свои ПХГ для европейских потребителей.

По его мнению, договориться Украине с Европой будет также сложно из-за «европейской бюрократии».

В то же время он полагает, что в сложившейся ситуации для Украины это самый разумный шаг - включиться в европейскую систему газоснабжения со своими ПХГ.

Крутихин отметил, что промедление Словакии в вопросе начала реверсных поставок вызвано давлением на эту страну со стороны России.

«Думаю, там были какие-то лоббистские усилия со стороны России», - сказал он. При этом, отвечая на вопрос, что Россия могла предложить словакам, он сказал: «Все что угодно, начиная от спонсорства какой-то спортивной команды. В Болгарии, например, дали взятку в виде финансирования спортивной команды».

При этом Крутихин считает, что говорить о создании газового хаба на базе ПХГ Украины некорректно.

«Это будет не газовый хаб, а использование ПХГ Украины для поставок газа в пиковые сезоны. Хаба не получится. Хаб – это место, где идет распределение газа в разные стороны и где определяется цена продукта. В Украине цена газа никак определяться не будет», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

По его словам, «Газпром» предоставил Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов и после 1 января 2015 года авансировать «Нафтогаз» в счет оплаты за транзит не будет.

Миллер также заявил, что «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

Напомним, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит «Нафтогазу» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года, считают в российской компании.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. В то же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.