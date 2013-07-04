“Укртранснафта” продаст свои автомобили ради улучшения финансовых показателей

Кабинет министров Украины согласовал предложения по отчуждению основных фондов компании “Укртранснафта”, а именно 41 автомобиля, для улучшения показателей деятельности компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании 3 июля.

“В последние годы ПАО «Укртранснафта» осуществляет деятельность в сложных условиях, поэтому вынуждено сокращать расходы за счет отчуждения основных средств, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке нефти системами магистральных трубопроводов и не входят в Единый реестр объектов государственной собственности. Согласно распоряжению, предлагается продать 41 автомобиль, подавляющее большинство из которых представительского класса и имеют длительный срок эксплуатации и значительный пробег. Это позволит уменьшить расходы, оптимизировать в целом деятельность, что обусловлено необходимостью улучшения показателей деятельности общества”, - говорится в сообщении.

Продажа автомобилей, отмечает пресс-служба, будет проводиться на конкурсной основе.

Согласно распоряжению № 477 от 3 июля, размещенному на сайте правительства, экспертная оценка всех автомобилей составляет около 5,283 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины компания «Укртранснафта» в январе-марте 2013 года увеличила чистую прибыль на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,066 млрд грн с 0,335 млрд грн.

Валовая прибыль за три месяца 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 164,183 млн грн с 134,598 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.