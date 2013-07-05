Парламент дополнительно выделил 6,4 млрд грн угледобывающим предприятиям

Верховная Рада выделила 6,4 млрд грн на финансирование программы частичной компенсации расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции (в части выплаты заработной платы – 5,5 млрд грн), а также обновление парка автомобилей учреждений охраны здоровья системы экстренной медицинской помощи работникам угольной отрасли (922 млн грн).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (№2404) за основу и в целом проголосовали 242 народных депутата при 350, зарегистрированных в зале.

Источником таких расходов определены средства, которые перечисляются Национальным банком в соответствии с законом о Национальном банке, за счет дополнительных доходов, полученных по итогам первого полугодия.

Вместе с тем, в ходе обсуждения народные депутаты от оппозиционных фракций назвали законопроект невыполнимым и ведущим к наращиванию бюджетных долгов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.