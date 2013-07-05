Нефть дешевеет в ожидании статданных из США

На мировых торгах в пятницу, 5 июля, цены на нефть снижаются в ожидании статданных из США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,08% - до 105,46 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,16% и составила 101,08 доллара за баррель.

Участники рынка с большим вниманием ожидают сведений от американского Министерства труда, которые могут стать фактором дальнейших действий Федрезерва в рамках программы поддержки экономики. Предполагается, что безработица за июнь снизилась до 7,5% с 7,6% в мае.

Как полагают аналитики, восстановление ряда экономик, и, в частности, экономики США, приведет к росту спроса во втором полугодии, передает Bloomberg.

Напомним, цены на нефть на Лондонской бирже в четверг, 4 июля, упали на фоне снижения геополитических опасений относительно перебоя поставок топлива с Ближнего Востока. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,29 доллара - до 105,47 доллара за баррель. На рынках США, где в четверг праздновался День независимости, торги не проводились.