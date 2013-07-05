Еврокомиссия проведет юридическую экспертизу украинского реверса газа

Брюссель. Европейская комиссия до сентября текущего года даст юридическую оценку предложений Украины и Словакии по реверсивным поставкам газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам в четверг, 4 июля, поздно вечером министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером и представителями Министерства экономики Словакии.

“Мы рассмотрели два варианта, которые наработали наши специалисты. Эти варианты должны пройти экспертизу профессиональную в Еврокомиссии, и мы на будущей неделе представляем эту информацию уже расширенной”, - сказал министр.

По его словам, эксперты Еврокомиссии должны определиться относительно легальности реверсных поставок газа с юридической точки зрения.

“Потому что раздаются от естественных монополий отдельные упреки в том, что в определенной мере это какие-то махинации. Еще раз повторяю: никаких махинаций нет, и мы готовы нашим стратегическим партнерам изложить наши доводы по этому поводу”, - сказал Ставицкий.

Он напомнил, что Украина может получать через Словакию от 10 млрд кубометров газа в год.

“То есть, мы не говорим о том, что мы этот объем и будем покупать. Мы говорим о том, что наша страна получит достаточные мощности для диверсификации поставок природного газа в Украину и по справедливой цене. Не более того. Мы никого не хотим обижать, мы хотим достичь тех договоренностей, которые есть по международным стандартам, и все”, - отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что и Украина, и Словакия технически и технологически готовы к началу реверса, остаются нерешенными только юридические вопросы.

“Чтобы не возникало вопросов спорных относительно каких-то штрафов, относительно каких-то судебных вопросов согласно международному праву”, - пояснил Ставицкий.

При этом он отметил, что тестовый режим обмена данными между Украиной и Словакией, который начался 15 мая, было решено продлить и поддерживать постоянно с тем, чтобы реверсивные поставки можно было бы быстро запустить после решения юридических вопросов.

Министр также выразил убеждение в том, что экспертиза должна быть проведена до сентября.

“Не позже. Это даже с учетом того, что будут каникулы политические в Европе”, - сказал он.

“В этом меня, кстати, заверил и еврокомиссар (Эттингер – УНИАН)”, - добавил он.

Ставицкий не ответил, предусматривают ли предложенные предложения вариант замещения газа, когда часть российского газа может оставаться в Украине вместо физических поставок газа из Словакии.

“Давайте не будем забегать вперед, давайте подождем выводов Еврокомиссии по этому поводу”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам директора секретариата Энергетического содружества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсивном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи с завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (пока тестовые, договор планировалось заключить до конца июня т.г.), ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными. Правительство Украины рассчитывает заключить контракт на реверсные поставки газа в объеме 7 млрд куб. м в год и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров. Причем, как ранее утверждал глава Минэнерго Ставицкий, "словацкий" маршрут позволит Украине полностью диверсифицировать поставки газа. По его словам, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

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