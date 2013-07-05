Украина и Евросоюз в сентябре проведут заседание Комитета по энергетическому развитию

Брюссель. Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Комитета по энергетическому развитию в сентябре.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сообщил в четверг, 4 июля, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий по завершению встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

“Это будет расширенный Комитет – не только по вопросам газоснабжения и либерализации газового рынка Центральной и Восточной Европы, а также Украины, но и более широким вопросам относительно либерализации энергетического рынка нашего государства... Имею в виду и электроэнергетику, и газовый рынок, и альтернативные источники”, - сказал министр.

Ставицкий отметил, что будут определены даты проведения, о которых он сообщит Президенту Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову.

По словам министра, заседание Комитета должно состояться на очень высоком уровне при участии не менее двух комиссаров ЕС – комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера и комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.

“Это будет происходить перед саммитом в Вильнюсе (саммит “Восточного партнерства”, запланированный на 28-29 ноября – УНИАН), и поэтому мы хотим... дать надлежащий импульс для позитивного решения в Вильнюсе”, - сказал Ставицкий.

Он также выразил уверенность в том, что заседание Комитета должно состояться под председательством премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 мая во время круглого стола по развитию газового рынка Украины министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий выступил с предложением создать Консультативный комитет по развитию газового рынка Украины. В соответствии с предложением украинской стороны, Консультативный комитет должен объединить представителей Украины, стран - членов ЕС, Еврокомиссии и крупнейших энергетических компаний для обсуждения и консультаций относительно дальнейшего развития газового рынка Украины на постоянной основе.